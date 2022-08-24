За мысом Тарханкут маневрируют 10 российских кораблей и катеров, 30 ракет – наготове

российские военные угрожают украинским городам ракетными ударами с акватории Черного моря. В День Независимости Украины вблизи оккупированного Крыма маневрируют российские корабли и катера.

В Черном море 4 носителя "Калибров"

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что группировка врага в составе 10 кораблей и катеров маневрирует за мысом Тарханкут вдоль крымского побережья.

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Сообщается, что группировка врага скрывается от вероятного поражения силами обороны Украины.

Как рассказали в ОК "Юг", из десяти кораблей и катеров – сразу 4 носителя крылатых ракет типа "Калибр", в том числе 1 – подводный. Сообщается, что наготове в группировке врага почти три десятка ракет.

Мыс Тарханкут на карте

Стоит отметить, что в течение 21-22 августа в Черном море россия держала 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Общий залп составлял более 30 крылатых ракет.

черноморскому флоту россии трудно контролировать море

В разведке Министерства обороны Великобритании заявили, что у черноморского флота россии возникли трудности с контролем моря.

Корабли черноморского флота россии продолжают занимать крайне оборонительную позицию. российские корабли в основном осуществляют патрулирование акваторией в пределах видимости крымского побережья.

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Слабость черноморского флота в разведке Британии связывается с потерей крейсера "Москва", значительной части боевых самолетов морской авиации и контроля над островом Змеиным.

На фоне "хлопка" в Крыму часть военного флота россии начала выходить из бухты Севастополя. В сети появилось видеоподтверждение того, что корабли черноморского флота россии подошли близко к берегам Севастополя. Это делается для того, чтобы избежать попадания по флоту.

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