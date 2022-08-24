У Чорному морі 4 носії "Калібрів"

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що угруповання ворога у складі 10 кораблів та катерів маневрує за мисом Тарханкут вздовж кримського узбережжя.

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Повідомляється, що угруповання ворога укривається від ймовірного ураження силами оборони України.

Як розповіли в ОК "Південь", з десять кораблів і катерів – відразу 4 носії крилатих ракет типу "Калібр", в тому числі 1 – підводний. Повідомляється, що напоготові в угруповання ворога майже три десятки ракет.

Мис Тарханкут на карті

Варто зазначити, що протягом 21 – 22 серпня в Чорному морі росія тримала 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складав понад 30 крилатих ракет.

чорноморському флоту росії важко контролювати море

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії заявили, що в чорноморського флоту росії виникли труднощі з контролем моря.

Кораблі чорноморського флоту росії продовжують займати вкрай оборонну позицію. російські кораблі здебільшого здійснюють патрулювання акваторією в межах видимості кримського узбережжя.

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Слабкість чорноморського флоту в розвідці Британії пов'язують з втратою крейсера "Москва", значної частини бойових літаків морської авіації та контролю над островом Зміїним.

На тлі "бавовни" в Криму частина військового флоту росії почала виходити із бухти Севастополя. У мережі з'явилося відеопідтвердження того, що кораблі чорноморського флоту росії підійшли близько до берегів Севастополя. Це робиться для того, щоб уникнути влучань по флоту.

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