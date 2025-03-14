В американском Денвере вспыхнул самолет со 172 пассажирами: жуткие кадры
- Самолет American Airlines Boeing 737-800 совершил аварийную посадку в Денвере, после чего один из двигателей загорелся, но пожар быстро потушили.
- Пассажиры были эвакуированы, шестерых доставили в больницу для обследования.
В аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет. Людей пришлось эвакуировать по его крылу.
Рейс American Airlines 1006, Boeing 737-800, направлявшийся в Даллас-Форт-Уорт из Колорадо-Спрингс с 172 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, был вынужден совершить посадку в Денвере примерно в 17:15 по местному времени после того, как экипаж сообщил о "вибрации двигателя", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Катастрофа в Северном море: что известно об аварии, которая могла создать угрозу заповедникам
Что известно об аварии
Когда самолет сел, один из его двигателей загорелся. Пожар потушили, а всех пассажиров эвакуировали.
По словам представителя American Airlines, шестерых пассажиров доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Мы благодарим наших членов экипажа, команде аэропорта Денвера и спасателям за их быстрые и решительные действия, которые обеспечили безопасность всех на борту и на земле,
– заявила авиакомпания.
Пассажиров эвакуируют по крылу самолета: смотрите видео
Кристал Леонард из Монтаны, которая ждала свой рейс, сняла видео, на котором видно, как из самолета поднимается большое облако дыма, а десятки пассажиров убегают.
Пассажиры убегают из самолета: смотрите видео
"Я была напугана за этих пассажиров", – сказала Леонард. "Я даже не могу представить, как им было страшно".
Двигатель самолета загорелся, люди убегают: смотрите видео
Пожар в аэропорту: смотрите видео
American Airlines направляет в Денвер запасной самолет и экипаж, чтобы помочь пассажирам продолжить путь в Даллас, сообщили в авиакомпании.
Пожар двигателя этого самолета произошел всего через три недели после того, как рейс Delta Air Lines потерпел аварии, перевернулся и загорелся на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Торонто Пирсон.