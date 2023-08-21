Стоит под столбом по 8 часов: девушка, просящая еду из Мака в Днепре, стала звездой соцсетей

В Днепре была замечена девушка, которая часто целый день стоит под столбом на Европейской площади. Так она просит у прохожих купить ей еду в МакДональдзе.

Видео с днепрянкой распространили ряд телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал. Также девушка стала звездой тиктока.

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Девушка стоит под столбом по 8 часов

В Днепре на Европейской площади часто можно увидеть девушку, стоящую у столба. По словам местных, она может простоять неподвижно под палящим солнцем по 8 часов в день.

Так днепрянка просит у прохожих еду. Девушка опирается в столб головой, делая вид, что чувствует себя плохо.

Когда кто-то из неравнодушных прохожих подходит, чтобы помочь, она рассказывает, что сидела на диете, и теперь ей плохо. После этого девушка просит купить ей что-нибудь в МакДональдзе.

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Местные жители рассказали, что неоднократно видели, как прохожие водили девушку в Мак и покупали ей еду. Однако иногда она якобы возвращает продукты и забирает деньги.

Поведение днепрянки привлекло внимание многих. В частности, над ней начали насмехаться. Недавно местная молодежь оцепила столб, возле которого она обычно стоит. Ребята оперлись о него, как и девушка, и начали все снимать и хохотать.

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Однако некоторые перегибают палку со своими "шутками". В частности, в погоне за лайками и подписками местные тикток-блоггеры начали издеваться над девушкой.

В частности, они платят бездомным, чтобы они ее ударили или сделали какие-то другие неприятные вещи. Все это происходит во время прямой трансляции.

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К девушке даже подходили полицейские. Однако им не удалось ничего решить.

Вызвали ли полицию по поводу действий подростков, пока неизвестно.

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