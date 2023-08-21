Відео з дніпрянкою поширили низка телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Також дівчина стала зіркою тіктоку.

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Дівчина стоїть під стовпом по 8 годин

У Дніпрі на Європейській площі часто можна побачити дівчину, яка стоїть біля стовпа. За словами місцевих, вона може простояти нерухомо під палючим сонцем по 8 годин на день.

Так дніпрянка просить у перехожих їжу. Дівчина спирається у стовп головою, вдаючи, що погано почувається.

Коли хтось з небайдужих перехожих підходить, аби допомогти, вона розповідає, що сиділа на дієті, тож тепер їй зле. Після цього дівчина просить купити їй щось в МакДональдзі.

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Місцеві жителі розповіли, що неодноразово бачили, як перехожі водили дівчину до Маку та купували їй їжу. Проте іноді вона нібито повертає продукти та забирає гроші.

Поведінка дніпрянки привернула увагу багатьох. Зокрема, над нею почали кепкувати. Нещодавно місцева молодь оточила стовп, біля якого вона зазвичай стоїть. Хлопці обіперлися об нього, як і дівчина, та почали усе фільмувати та реготати.

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Однак дехто перегинає палицю зі своїми "жартами". Зокрема, у погоні за лайками та підписками місцеві тікток-блогери почали знущатися з дівчини.

Зокрема, вони платять безхатькам, аби вони її вдарили чи зробили якісь інші неприємні речі. Все це відбувається під час прямої трансляції.

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До дівчини вже навіть підходили поліцейські. Проте їм не вдалося нічого вирішити.

Чи викликали поліцію щодо дій підлітків, наразі невідомо.

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Цікаво! МакДональдз у Дніпрі після тривалої перерви відкрили 25 квітня. У той день біля дверей закладу на Слобожанському проспекті зібралася довжелезна черга.