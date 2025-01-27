В Днепре дрон повредил многоэтажку

В Днепропетровской области ночью 27 января было много ударных дронов врага. Несколько из них угрожали Днепру.

Известно о первых последствия атаки, о них написали в Суспільному. 24 Канал узнал, что известно на данный момент.

Хронология ночи Оккупанты атакуют "Шахедами", дроны на Западе Украины: где сейчас наибольшая опасность

Взрывы в Днепре 27 января: что известно о последствиях

Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась с 20:54 минувших суток, 26 января, и до 01:34 этой ночью, 27 января. В течение этого времени регион подвергся атаке многочисленных ударных и имитационных беспилотников, которые враг запустил с южного направления.

По меньшей мере дважды за это время в Днепре раздавались взрывы. Около 23 часов, и около 1 ночи. Впоследствии появилась информация о последствиях воздушного нападения российской армии.

Стало, в частности, известно, что в Днепре дрон повредил технический этаж многоквартирного дома. Это зафиксировали журналисты на месте происшествия.

Там был пожар, и его потушили спасатели. Предварительно, раненых и погибших нет, как сообщили правоохранители на месте.

По их словам, ситуация сложилась удачно: они забежали, выломали двери технического этажа и за 5 – 7 минут потушили пламя.