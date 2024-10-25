В Днепре и Запорожье прогремели взрывы: враг запустил туда баллистику

В Днепре и Запорожье поздно вечером 25 октября слышали взрывы. До этого в Днепропетровской и Запорожской областях объявляли тревогу.

Там была угроза баллистики. 24 Канал призывает жителей обоих городов оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Что известно о взрывах в Днепре и Запорожье

Воздушную тревогу в Запорожской и Днепропетровской области объявили в 22:56 и 22:58 соответственно. Воздушные силы предупреждали о вражеской баллистике.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!,

– написали военные.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении ракеты на Запорожье. Далее вражеская цель изменила курс на Днепр.

В 23:02 в Днепре раздались звуки взрывов, о чем сообщили корреспонденты Суспильного. В то же время громкие звуки услышали и в Запорожье, о чем также написало Суспильне.

По данным мониторов, взрывы прозвучали в пределах Днепра. Там, предположительно, было применено 2 баллистические ракеты типа "Искандер-М". Сейчас о последствиях тревоги ни в Запорожской, ни в Днепропетровской ОВА ничего не писали.

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