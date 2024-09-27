В Днепре и Запорожье слышны взрывы: там были тревоги из-за угрозы баллистики

В Днепре и Запорожье поздно ночью 27 сентября прогремели взрывы. До этого в Запорожской и Днепропетровской областях раздавались тревоги.

Там предупреждали об угрозе баллистики. 24 Канал призывает жителей Запорожья и Днепра не выходить из укрытий до отбоя тревог.

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Что известно о взрывах в Днепре и Запорожье

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 00:02. Тогда для региона была угроза атаки ударными БПЛА, вероятно, типа "Шахед".

Уже в 00:25 к этому также добавилась и угроза баллистики. В то же время сирены прозвучали и в Запорожье.

Внимание! Угроза применения баллистики в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской области,

– написали Воздушные силы.

Через несколько минут военные призвали жителей Днепра направляться в укрытие. В 00:28 стало известно о громких звуках в городе, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Днепре слышны звуки взрывов", – написали журналисты.

Через минуту в Суспильном также сообщили и о взрывах в Запорожье.

В Запорожье были слышны звуки взрыва,

– отметили корреспонденты.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, по Днепру враг мог запустить ракету типа "Искандер-М". Воздушные силы также предупредили, что возле города разведывательный БПЛА россиян проводит доразведку.

О последствиях взрывов в Днепре и Запорожье пока что в ОВА или мэриях ничего не сообщали.

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