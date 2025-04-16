В Днепре из-за атаки БпЛА вспыхнули пожары: повреждены дома, пострадали дети
- В Днепре после атаки российских "Шахедов" вспыхнули пожары, повреждены дома, пострадали двое детей.
- Атака вызвала разрушение учебных заведений, культуры и автомобилей, а также перебои с электричеством.
Днепр вечером 16 апреля атаковали российские "Шахеды". Известно, что после этого в городе произошли пожары.
В результате атаки есть поврежденные дома, а также пострадали дети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
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Какие последствия атаки "Шахедов" на Днепр
Сергей Лысак сообщил, что в городе после атаки зафиксировано несколько пожаров.
Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем,
– написал он.
Впоследствии стало известно, что погибла молодая девушка, а всего пострадали 7 человек. Травмированы, в частности, 9-месячную девочку – ее состояние удовлетворительное.
Разрушениям также подверглись учреждения образования и культуры, автомобили.
Кроме того, сообщается о перебоях с электричеством.
"Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс об "уничтожении офицеров НАТО". По факту же снова террор гражданского населения в Днепре... Напуганы рядовые горожане, особенно – дети. Несмотря на все держимся", – также написал Лысак.
Напомним, что мониторинговые каналы сообщали, что всего за 15 минут в Днепре слышали по меньшей мере 10 взрывов.
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