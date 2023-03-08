В Днепре автомобиль сбил военного, который раздавал повестки, – СМИ

В Днепре автомобиль сбил 25-летнего мужчину. Водитель скрылся с места аварии, а пострадавший получил несколько травм.

7 марта на улице Мукачевской Hyundai сбил 25-летнего мужчину. Инцидент произошел около 20:40. Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области 24 Каналу.

Смотрите также Под Джанкоем российский БТР въехал в легковушку: авто отбросило на десяток метров

Полиция устанавливает личность водителя

В полиции сообщили, что идет следствие. В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя, скрывшегося с места происшествия.

Представитель Днепровского отделения полиции Алина Стадник уточнила, что в результате аварии пострадал мужчина 1998 года рождения. Предварительно, он получил легкие телесные повреждения.

Пострадавшим может быть военнослужащий

"Информатор" сообщает, что по информации из их источников пострадавший – это якобы военнослужащий, который раздавал повестки. Однако в издании отметили, что эта информация неподтверждённая. В полиции 24 Каналу также не подтвердили эту информацию, отметив, что следствие продолжается.

По информации СМИ, пострадавший получил черепно-мозговую травму, политравму и ушиб мягких тканей головы.

Под Одессой автомобиль с сотрудниками полиции влетел в забор