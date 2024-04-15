В Днепре ночью раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги

Поздно ночью 15 апреля в Днепре раздались звуки взрывов. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.

Информация о звуках взрывов в Днепре появилась около трех часов ночи. Воздушную тревогу в Днепре объявили в 2:56. Примерно через 5 минут появилось сообщение о звуках взрывов.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки

В Воздушных силах ВСУ информировали, что воздушная тревога на Востоке и Юге Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения со стороны российских военных.

В сообщении говорилось об угрозе атаки с Востока. Также украинские военные предупреждали о движении ракеты на Кременчуг, что в Полтавской области.

В Днепре пострадало 12 человек после атаки россиян

В воскресенье, 14 апреля, около шести часов вечера в Днепропетровской области были слышны взрывы. В Днепровском районе украинские военные уничтожили вражескую ракету. Речь идет о крылатой ракете Х-59.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информировал, что в Днепре из-за падения обломков повреждены частные дома.

По состоянию на 20 часов сообщалось, что в результате ракетного обстрела Днепра и Днепровского района пострадали 12 человек, из них 1 ребенок.

По данным МВД, повреждены дома людей, легковые автомобили и погрузчик. В Любимовской громаде взрывной волной поврежден автомобиль, который ехал по дороге.