В Днепре после атаки поврежден торговый центр и медучреждение, – СМИ
Источник:Общественное Днепр
Днем 3 июля в Днепре прогремели взрывы. После атаки там поврежден торговый центр и медучреждение.
Сейчас на месте инцидента продолжается пожар. Также в этом районе изменено движение автобусных маршрутов.
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В Днепре раздалось 10 взрывов
Утром 3 июля Воздушные силы предупреждали Днепр и область о движении ракет и беспилотников. Первые взрывы там прогремели в 8:45. В общей сложности их было примерно 10.
В городе после взрывов видно задымление, а возле одного из медицинских учреждений возник пожар. Руководство больницы сообщило, что пока информации о раненых или погибших нет.
Вместе с тем повреждения в результате российской атаки получил один из торговых центров Днепра.
Также департамент транспорта дополнительно сообщил, что из-за обстрела в городе временно изменится движение автобусного маршрута 113. К 12:00 он будет работать в ТЦ "Аполло", без заезда в тупик.
Последствия российской атаки по Днепру / Фото Общественное Днепр