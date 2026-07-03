В Днепре прогремел взрыв: на город летела крылатая ракета

В Днепре во время воздушной тревоги 3 июля раздался взрыв. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о крылатой ракете, которая двигалась в направлении города.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Что известно об атаке?

В Днепре днем во время воздушной тревоги раздался взрыв. Перед этим военные и мониторинговые ресурсы сообщали о воздушных целях, которые двигались в направлении города.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе для Днепра, призвав жителей немедленно укрыться в бомбоубежищах. Впоследствии Воздушные силы уточнили, что в направлении города движется крылатая ракета.

Параллельно местные мониторинговые каналы сообщали о пролете реактивного беспилотника вблизи Новоалександровки и Солоного, который также двигался в направлении Днепра.

Через несколько минут после предупреждений местные Telegram-каналы сообщили о взрыве. Сначала указывалось, что громкий звук был слышен в пригороде Днепра, после чего появилась информация о взрыве непосредственно в городе.

Впоследствии в 13:05 местные Telegram-каналы сообщили о еще одном взрыве в Днепре.

На данный момент официальной информации о месте попадания, возможных разрушениях или пострадавших нет. Местные власти и военные традиционно призывают не публиковать фото и видео работы противовоздушной обороны или мест возможных попаданий, а также ждать официальных сообщений о последствиях атаки.

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Напомним, утром 3 июля Россия совершила атаку на Днепропетровскую область. В частности, под ударом оказалась АЗС в Софиевской общине Криворожского района. В результате атаки один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – это мужчины 59 и 38 лет и 50-летняя женщина, все с ожогами. Еще один 63-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 36-летняя женщина получила более легкие травмы и будет проходить реабилитацию дома под наблюдением врачей.

На месте попадания возник пожар, огонь повредил автозаправочную станцию и находившиеся рядом автомобили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.