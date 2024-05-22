Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, на этот раз под ударом оказался Днепр.

Днем 22 мая в Днепре прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.

Смотрите также Конец ядерного лидерства России: как запрет импорта урана заставит страдать экономику Путина

В Днепре громко

В городе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе использования баллистического вооружения.

Местные телеграмм-каналы пишут, что над местом взрыва поднялся столб дыма.

Местные власти пока не комментировали того, что произошло. Детали пока неизвестны. Пока в регионе объявлена воздушная тревога, нужно находиться в укрытиях. Помните, что обычная осторожность может сохранить жизнь и не пренебрегайте собственной безопасностью.

Враг 15 апреля ночью ударил по Днепру