В Днепре прогремел взрыв
22 мая 2024, 13:46Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, на этот раз под ударом оказался Днепр.
Днем 22 мая в Днепре прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.
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В Днепре громко
В городе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе использования баллистического вооружения.
Местные телеграмм-каналы пишут, что над местом взрыва поднялся столб дыма.
Местные власти пока не комментировали того, что произошло. Детали пока неизвестны. Пока в регионе объявлена воздушная тревога, нужно находиться в укрытиях. Помните, что обычная осторожность может сохранить жизнь и не пренебрегайте собственной безопасностью.
Враг 15 апреля ночью ударил по Днепру
- Около 03:00 (15 апреля) в Днепре местные жители слышали взрывы. Утром председатель ОВА Сергей Лысак констатировал, что в соответствующем районе враг поразил инфраструктурный объект.
- По словам главы областной военной администрации, в результате обстрела люди не пострадали. По состоянию на 07:30 выясняют последствия атаки.
- Сергей Лысак, среди прочего, вспомнил, что в Днепре к врачам обратилась еще одна женщина, которая была ранена накануне (14 апреля) из-за падения обломков ракеты. Так, всего пострадавших в области – 13, среди них один ребенок.