В Днепре прогремел взрыв
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. отдельная, под ударом снова оказался город Днепр.
Днем 23 мая в Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.
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В Днепре было громко
Перед тем, как появилась информация о взрывах в Днепре, Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Взрыв был мощным. В то же время официальных комментариев по этому поводу нет. Пока неизвестно о последствиях взрыва.
Россия постоянно обстреливает прифронтовые и тыловые регионы Украины. В частности, 23 мая в Харькове прогремело около 10 взрывов.
После серии ударов по Харькову есть погибшие и раненые
- Около 10 утра Харьков оказался под массированным обстрелом. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг бил исключительно по гражданской инфраструктуре. Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову. Враг бил по гражданской инфраструктуре.
- По состоянию на данный момент известно о 4 погибших и 7 раненых. Количество пострадавших еще уточняется.
- К слову, также оккупанты ударили по Золочеву, там пострадали по меньшей мере два человека. Кроме этого, враг нанес удар по Люботину –там тоже двое раненых.