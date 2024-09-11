Российские захватчики ни дня не прекращают террор украинских городов. Так, утром 11 сентября в Днепре прогремел взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Отметим, что в регионе объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Днепре

Утром 11 сентября в 11:01 в Днепропетровской области начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Через 5 минут в Днепре уже слышали взрыв.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В Днепре слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении корреспондентов Суспильного.

Отметим, что несколько минут перед этим в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Сейчас более подробной информации о взрыве в Днепре, или о последствиях неизвестно. По состоянию на 11:15 в области все еще звучит воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.