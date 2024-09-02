Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз враг атаковал Днепр.

В ночь на 2 сентября 2024 года в Днепре прогремели взрывы. Ранее стало известно, что Россия запустила по Украине ударные дроны.

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В Днепре было громко

О взрывах в Днепре проинформировали корреспонденты Общественного. Пока неизвестно никаких деталей относительно взрывов. Местные власти не комментировали это.

Ранее Воздушные силы сообщили о том, что Россия запустила ударные беспилотные ударные аппараты по территории нашего государства. В то же время неизвестно, были ли в Днепре попадания.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.