Россия атакует Украину "Шахедами". В Днепре слышали звуки взрывов.

В 20:18 в Днепропетровской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, сообщает 24 Канал.

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Взрывы в Днепре

В 22:17 в Днепре прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупредили, что в воздушном пространстве Днепропетровской и Запорожской областей несколько десятков вражеских ударных БПЛА.

По состоянию на 22:24 мониторинговые каналы сообщили о движении вражеских дронов в Днепропетровской области. По их данным, один БПЛА двигается через Каменский район на Александрию. Еще один БпЛА к востоку от Кривого Рога на Кировоградщину. Еще три БпЛА через Никопольский район. Три БпЛА направляются мимо Днепра, один в направлении на сам город.

Еще четыре – через Синельниковский район на Павлоградский район.

Напомним, что в результате ночной атаки "Шахедов" на Киев погибли три человека. Среди них – отец и его 5-летняя дочь. Жертвами россиян стали переселенцы из Запорожской области.