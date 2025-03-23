О 20:18 у Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи у Дніпрі

О 22:17 у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили, що у повітряному просторі Дніпропетровської і Запорізької областей декілька десятків ворожих ударних БпЛА.

Станом на 22:24 моніторингові канали повідомили про рух ворожих дронів на Дніпропетровщині. За їхніми даними, один БпЛА рухається через Кам'янський район на Олександрію. Ще один БпЛА на схід від Кривого Рогу на Кіровоградщину. Ще три БпЛА через Нікопольський район. Три БпЛА прямують повз Дніпро, один у напрямку на саме місто.

Ще чотири – через Синельниківський район на Павлоградський район.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки "Шахедів" на Київ загинули три людини. Серед них – батько та його 5-річна донька. Жертвами росіян стали переселенці із Запорізької області.