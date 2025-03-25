Российские войска продолжают террор украинских городов. Так, ночью 25 марта в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Днепре

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Вечером 24 марта российская армия в очередной раз запустила по Украине ударные БпЛА.

Около 1 часа ночи 25 марта в Воздушных силах предупреждали жителей Днепропетровской области об угрозе вражеской атаки.

"БпЛА на Днепропетровщине, курс – юго-западный", – информировали там.

Уже буквально через полчаса местные телеграм-каналы сообщали о взрыве в регионе. Указывалось, что по вражеским целям работают силы ПВО.

Сейчас деталей о взрывах в Днепре нет.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что вечером 24 марта под прицелом противника оказались также Черкассы. Известно, что там по вражеским целям работали силы ПВО.

Также местные телеграмм-каналы уже после полуночи писали, что на Киевской области снова громко. Так, в 00:05 там сообщали о повторных взрывах в регионе. Перед этим взрывы в регионе раздавались около 10 часов вечера 24 марта