В Днепре тоже слышали взрывы

Вечером 24 мая в Днепре прогремели взрывы.

Россияне запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. Их достаточно много, и они летят с разных направлений. К тому же есть информация, что взлетели Ту95МС.

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Что известно о взрывах в Днепре 24 мая

Взрывы в Днепре прогремели во время атаки "Шахедами".

О том, что в Днепре громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 23:34.

Днепр! Возле вас вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах!

– писали Воздушные силы в 23:31.

Пока нет информации о возможных попаданиях или последствиях удара.

Взрывы прогремели уже в ряде областей

Из-за "Шахедов" в разных регионах работала ПВО.

Где сейчас тревога в Украине

Власти и СМИ информировали о взрывах на Запорожье, в Сумах, в Киевской области и в Одессе.

Не пренебрегайте безопасностью – будьте в укрытиях, если объявлена тревога! Россия постоянно совершенствует свое оружие, поэтому в ГСЧС говорят: две стены могут уже не спасти от "Шахедов".