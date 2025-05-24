В Днепре тоже слышали взрывы
- Вечером 24 мая в Днепре прогремели взрывы во время атаки дронов-камикадзе.
- Пока нет информации о возможных попаданиях или последствиях удара.
Вечером 24 мая в Днепре прогремели взрывы.
Россияне запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. Их достаточно много, и они летят с разных направлений. К тому же есть информация, что взлетели Ту95МС.
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Что известно о взрывах в Днепре 24 мая
Взрывы в Днепре прогремели во время атаки "Шахедами".
О том, что в Днепре громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 23:34.
Днепр! Возле вас вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах!
– писали Воздушные силы в 23:31.
Пока нет информации о возможных попаданиях или последствиях удара.
Взрывы прогремели уже в ряде областей
Из-за "Шахедов" в разных регионах работала ПВО.
Где сейчас тревога в Украине
Власти и СМИ информировали о взрывах на Запорожье, в Сумах, в Киевской области и в Одессе.
Не пренебрегайте безопасностью – будьте в укрытиях, если объявлена тревога! Россия постоянно совершенствует свое оружие, поэтому в ГСЧС говорят: две стены могут уже не спасти от "Шахедов".