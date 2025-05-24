Росіяни запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. Їх досить багато, і вони летять з різних напрямків. До того ж є інформація, що злетіли Ту95МС.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі 24 травня

Вибухи в Дніпрі пролунали під час атаки "Шахедами".

Про те, що в Дніпрі гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 23:34.

Дніпро! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!

– писали Повітряні сили о 23:31.

Поки нема інформації про можливі влучання чи наслідки удару.

Вибухи пролунали вже у низці областей

Через "Шахеди" в різних регіонах працювала ППО.

Де зараз тривога в Україні

Влада та ЗМІ інформували про вибухи на Запоріжжі, в Сумах, на Київщині та в Одесі.

Не нехтуйте безпекою – будьте в укриттях, якщо оголошено тривогу! Росія постійно вдосконалює свою зброю, тож у ДСНС кажуть: дві стіни можуть уже не врятувати від "Шахедів".