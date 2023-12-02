В Днепре был взрыв до тревоги, через мгновение произошел повторный обстрел

Утром в субботу, 2 декабря, сообщили о взрыве в Днепре. 24 Канал информирует, что известно по состоянию на данный момент.

Тревога была объявлена на Востоке и Юге Украины. Находитесь в укрытиях!

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Что известно о взрывах в Днепре

Около десяти в Днепре и области объявили отбой тревоги.

В 9:12 корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в городе слышны взрывы. Впрочем, тревогу в области объявили позже.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,

– написали в 9:13 в Воздушных силах.

В половине десятого сообщили о повторных взрывах в Днепре.

Воздушные силы призывали находиться в безопасном месте. Мониторинговые каналы сообщают, что на город летит еще одна ракета.



Карта воздушных тревог на утро субботы, 2 декабря / Скриншот 24 Канала

Баллистические ракеты имеют сложную траекторию, к тому же захватчики часто запускают ракеты с оккупированных территорий. Поэтому, к сожалению, не всегда наши защитники успевают объявить тревогу до взрыва – российское железо летит быстро.

Детали ночной атаки по Украине

напоминает: во время тревоги не только следует находиться в укрытиях, но также запрещено фотографировать и снимать работу ПВО.

В ночь на 2 декабря россияне атаковали Одесскую область – летело 11 дронов типа "Шахед" и авиационная управляемая ракета Х-59. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 10 беспилотников и ракету. Но, к сожалению, было попадание в инфраструктурный объект.