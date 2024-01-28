В Днепре раздался взрыв: украинские защитники сбили вражескую ракету

В Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Как пишут местные телеграм-каналы, взрыв произошел около 13 часов. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявляли в 12:26.

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В Днепре раздался взрыв

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Около 12:20 На Юге и Востоке начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Воздушные силы сообщили, что сигнал тревоги связан с угрозой пусков ракет с акватории Азовского моря.

В 12:48 Воздушные силы предупредили, что враг совершил пуск ракеты, которая летела курсом на Кировоградскую область. Однако позже она сменила направление на Днепр.

Около 13 часов в Днепре раздался мощный взрыв. Местные СМИ сообщали, что, вероятно, работала ПВО.

Украинские защитники сбили вражескую ракету

Впоследствии в Днепропетровском областном совете сообщили, украинские защитники сбили российскую ракету.

Наши силы ПВО уничтожили вражескую ракету над Днепровским районом! Спасибо защитникам неба из ВзК "Восток"!

– написал Николай Лукашук.

Во ВзК "Восток" добавили, что сбили управляемую авиационную ракету Х-59.