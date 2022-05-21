В Днепре сильный ураган выкорчевал деревья

Не обошла непогода и Днепр. Там случился ураган, который выкорчевал деревья, а кое-где нанес ущерб и автомобилям. Местные жители сняли последствия стихии и разместили кадры в сети.

Украина будет в плену непогоды – почти повсюду дожди и грозы: прогноз погоды на 21 мая

Еще вчера, 20 мая, синоптики предупреждали о непогоде, которая будет свирепствовать по всей территории Украины. В частности, людям рекомендовали не оставаться под деревьями во время урагана и не парковать машины у деревьев.

Впрочем, в Днепре водители автомобилей не прислушались к советам, в результате – повреждены транспортные средства из-за урана в области.

Последствия непогоды, царившей 21 мая в Днепре / Фото с телеграмм-канала "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"

Непогода свирепствует во всем мире: последние новости

В пятницу, 20 мая, в Германии торнадо прошел через западные части страны. Ранены получили несколько десятков человек, а также пострадали. Торнадо валил деревья и повредил многие здания. Метеорологи предупреждали о значительном ухудшении погоды в пятницу, но все началось еще днем раньше, 19 мая.

В тот же день, в пятницу, 20 мая, мощный торнадо прошел и в Мичигане (США). К сожалению, непогода унесла жизни 2 человек. Еще 44 получили ранения, 43 из них – доставлены в больницы. Больше всего пострадал город Гейлорд на севере штата. В результате такой погоды в городе объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час.

Чехия также пострадала от сильных шторма 20 мая вечером. В некоторых частях страны выпал град, что повлекло за собой значительные повреждения. В результате было затруднено движение.

Непогода не обошла и Украину. Так, предупредили, что 21 мая на Запад Украины, а именно на Львовскую и Ровенскую области надвигается ураган. Людей призвали осторожными , в частности, воздержаться от прогулок по паркам и по возможности парковать авто как можно дальше от деревьев.

Какая будет погода в Украине 22 мая: прогноз

Завтра погода в Украине не будет лучше, чем сегодня. Из-за сильных ветров по всей территории Украины объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют сильный ветер, похолодание, пожарную опасность и местами грозы. Итак, будьте крайне осторожны. Может быть, даже безопаснее будет оставаться дома.

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