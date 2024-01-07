В Днепре слышали взрыв: туда летела управляемая авиационная ракета

В Днепре слышали взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Днем 7 января в Днепре прогремел взрыв. Ранее сообщалось, что враг направил на город управляемую ракету.

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В направлении Днепра была ракета

Воздушные силы предупредили о воздушной тревоге в Днепропетровской области. Впоследствии появились сообщения, что на город летит управляемая ракета.

Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра,

– говорилось в сообщении.

Почти сразу же сообщили о звуках взрывов в городе. В Днепропетровской ОВА сообщили, что воздушную цель уничтожила наша ПВО. Ракета была направлена на Днепровский район.

Враг постоянно обстреливает Днепропетровщину