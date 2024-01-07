В Днепре слышали взрыв: туда летела управляемая авиационная ракета
7 января 2024, 11:08Читати новину українською
Источник:Суспильное
В Днепре слышали взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Днем 7 января в Днепре прогремел взрыв. Ранее сообщалось, что враг направил на город управляемую ракету.
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В направлении Днепра была ракета
Воздушные силы предупредили о воздушной тревоге в Днепропетровской области. Впоследствии появились сообщения, что на город летит управляемая ракета.
Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра,
– говорилось в сообщении.
Почти сразу же сообщили о звуках взрывов в городе. В Днепропетровской ОВА сообщили, что воздушную цель уничтожила наша ПВО. Ракета была направлена на Днепровский район.
Враг постоянно обстреливает Днепропетровщину
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