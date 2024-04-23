В Днепре слышали взрыв: в области раздавалась тревога

Российская армия продолжает обстреливать украинские города вооружением с неба. На этот раз под ударом оказался город Днепр.

Очевидцы сообщали о громких взрывах в городе. 24 Канал призывает жителей Днепра находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Днепре было громко

Воздушную тревогу в Днепре объявили в 21 час 33 минуты. Тогда Воздушные силы сообщали о движении вражеской цели на город.

Внимание! Ракета на Днепр!

– написали Воздушные силы.

Впоследствии тревога во всей Днепропетровской области прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока. Сами взрывы в Днепре прозвучали в 22 часа 27 минут.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что взрыв в городе не был связан с ракетной опасностью. Это была работа наших военных по другому вражескому объекту.

"Минус БПЛА. Еще один "Орлан-10" сбили в Днепровском районе. Силы ПВО на защите – днем и ночью", – сообщил он.

До этого в Днепровском районе также сбили беспилотник "Орлан-10" в Днепровском районе около 20 часов 19 минут.

В Днепре до этого уже раздавались взрывы

В Днепропетровской области 23 апреля в 12:31 прозвучали сигналы воздушной тревоги, а Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Уже в 12:36 стало известно о звуках взрывов в городе.

В 12:48 Воздушные силы предупреждают о ракете, которая движется в сторону Днепра. Впоследствии, в 12:53 корреспондентка 24 Канала в Днепре сообщает о еще одном взрыве в городе.

в Днепре сообщает о еще одном взрыве в городе. В Днепропетровском областном совете призвали жителей ничего не публиковать в сеть. Также граждан просили оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Параллельно с началом сигнала воздушной тревоги в Днепропетровской области, такой сигнал раздавался и в Запорожской области в 12:31. Местные телеграм-каналы в 12:37 сообщили, что в городе шумно.