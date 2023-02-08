В Днепре слышали взрывы: в нескольких областях звучала воздушная тревога

Поздним вечером 8 февраля в Днепре раздались звуки взрывов. Информация о взрывах поступила, когда на Востоке была объявлена воздушная тревога.

Информация о взрывах в Днепре появилась в 23.52. В настоящее время местные власти официально не подтверждали взрывы в Днепре или области. В 00.24 в Днепре объявили отбой воздушной тревоги.

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Отметим, что информация о взрывах в Днепре последовала сразу после того, как на Востоке объявили воздушную тревогу. Всего воздушную тревогу объявляли в семи областях Украины. В Луганской области воздушная тревога еще с апреля 2022 года.

Где в Украине объявляли воздушную тревогу

Сумская область

Полтавская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Донецкая область

Луганская область

Россияне атаковали Харьков

Российские военные поздно вечером 7 февраля нанесли ракетные удары по Харькову. Под обстрелами оккупантов оказался Киевский район. Также под ударом врага оказался Центральный парк.

В целом местные власти сообщали о шести прилетах по Харькову. Удары с ЗРК С-300 зафиксировали по промышленному объекту.

Следует отметить, что россияне в последние дни увеличили количество обстрелов Харькова. Так, 5 февраля российские военные совершали ракетный удар по Харькову и области. Под огнем оказалась центральная часть Харькова.

Кроме того, в воскресенье, 5 февраля, российские войска двумя ракетами из С-300 нанесли удар по территории Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова.

Также серьезные разрушения получили 10 домов, расположенных рядом. От обстрелов россиян страдает и область. Так, в течение 7 февраля россияне били ракетами по населенным пунктам, в результате чего в Волчанске погибла 70-летняя женщина. Кроме того, 16-летняя девушка получила ранения.