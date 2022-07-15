В Днепре и Кременчуге слышали взрывы во время воздушной тревоги: не покидайте укрытие

В Днепре вечером 15 июля слышат сильные взрывы во время воздушной тревоги. Людям надо оставаться в укрытиях. Также сообщают о звуках взрывов в Кременчуге.

Воздушную тревогу объявили по всей Украине. В Днепропетровской и Полтавской области сирены начали раздаваться в 19:50.

Важно Воздушная тревога по всей Украине – немедленно направляйтесь в укрытие

Что известно о взрывах в Днепре

Местные жители видят в небе дым и говорят о 3 – 4 взрывах. Однако могла и работать ПВО. Кроме того, сообщают о сильном пожаре.

Официальных комментариев властей пока нет. Однако 21:11 мэр Днепра Борис Филатов призвал не выходить из укрытий.

Взрывы подтвердили в Кременчуге

Местные телеграм-каналы сообщают также о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил это, а мэр Кременчуга Виталий Малецкий опубликовал пост с просьбой не публиковать фото и видео обстрелов.

Ни в коем случае не публикуйте в сети фото или видео взрывов и "прилетов" до официальных сообщений властей. Таким образом вы только можете помочь врагу скорректировать огонь.

Заметим, российские войска 15 сегодня также атаковали Одесскую область. Ударили по региону сразу тремя ракетами. Одну удалось ликвидировать силам ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших.

Предыдущие обстрелы Днепра и Кременчуга

Важно – россияне попали по двум крупнейшим университетам Николаева: видео