В Днепре слышали повторный взрыв: оккупанты могли атаковать баллистикой

В Днепре утром 18 апреля слышали взрывы. Перед этим в городе объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

О взрывах в Днепре сообщили корреспонденты Суспильного. Сейчас тревога распространилась на почти половину областей Украины, поэтому призываем читателей не пренебрегать безопасностью и пройти в ближайшее укрытие.

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В Днепре слышали взрывы

В Днепропетровской области в 10:18 объявили воздушную тревогу. Как сообщили в Воздушных силах, причиной этого стала угроза ударов баллистикой.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с Востока!

– предупредили Воздушные силы.

Около 10:21 в Днепре слышали мощные взрывы. Сейчас местные власти не комментировали взрывы, которые слышали в городе.

Позже, примерно через 30 минут, в Днепре прогремел повторный взрыв.

Тревога распространилась и на другие области Украины и по состоянию на 10:35 уже распространилась на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Полтавскую области. В 10:39 тревога также распространилась и на Киевскую и Черниговскую области.

Ночью Днепропетровскую область атаковали "Шахеды"

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В Днепропетровской ОГА сообщили, что ночью оккупанты атаковали область дронами-камикадзе типа "Шахед". Один беспилотник удалось сбить над Криворожским районом.

Дронами оккупанты также атаковали Никопольский район. Так, российские военные 4 беспилотниками атаковали Мировскую общину. Там повреждены 2 частных дома и автомобили. К счастью, люди не пострадали.