Про вибухи у Дніпрі повідомили кореспонденти Суспільного. Наразі тривога поширилася на майже половину областей України, тому закликаємо читачів не нехтувати безпекою й пройти в найближче укриття.

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У Дніпрі чули вибухи

У Дніпропетровській області о 10:18 оголосили повітряну тривогу. Як повідомили у Повітряних силах, причиною цього стала загроза ударів балістикою.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу!

– попередили Повітряні сили.

Близько о 10:21 у Дніпрі чули потужні вибухи. Наразі місцева влада не коментувала вибухи, які чули в місті.

Згодом, близько за 30 хвилин, у Дніпрі пролунав повторний вибух.

Тривога поширилася й на інші області України й станом на 10:35 вже поширилася на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську й Полтавську області. О 10:39 тривога також поширилася й на Київську та Чернігівську області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Уночі Дніпропетровщину атакували "Шахеди"

В Дніпропетровській ОВА повідомили, що уночі окупанти атакували область дронами-камікадзе типу "Шахед". Один безпілотник вдалося збити над Криворізьким районом.

Дронами окупанти також атакували Нікопольщину. Так, російські військові 4 безпілотниками атакували Мирівську громаду. Там пошкоджено 2 приватні будинки й автомобілі. На щастя, люди не постраждали.