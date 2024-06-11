В Днепре слышали взрывы: над областью успешно сбили 2 ракеты

Российские оккупанты не унимаются терроризировать украинские города. Так, утром 11 июня в Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. На тот момент в области была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Днепре

Отметим, что в Днепропетровской области звуки воздушной тревоги начали раздаваться в 14:17. Через минуту Воздушные силы предупредили о цели, которая движется в сторону Днепра.

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Ракеты на Днепр,

– говорится в сообщении.

Уже в 14:20 стало известно, что в Днепре слышны звуки взрывов.

Отметим, что по состоянию на 14:31 в области до сих пор объявлена воздушная тревога.

Около 15:00 комментарий по ситуации предоставили в Днепропетровской ОВА. Так, ее глава Сергей Лысак сообщил, о сбивании украинскими защитниками неба вражеских целей над Днепровским районом.

В небе над Днепровским районом сбили 2 вражеские ракеты. ПвК "Восток", спасибо,

– написал Лысак.

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