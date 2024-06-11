В Днепре слышали взрывы: над областью успешно сбили 2 ракеты

11 июня 2024, 15:07
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Российские оккупанты не унимаются терроризировать украинские города. Так, утром 11 июня в Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. На тот момент в области была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Днепре

Отметим, что в Днепропетровской области звуки воздушной тревоги начали раздаваться в 14:17. Через минуту Воздушные силы предупредили о цели, которая движется в сторону Днепра.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Ракеты на Днепр,
говорится в сообщении.

Уже в 14:20 стало известно, что в Днепре слышны звуки взрывов.

Отметим, что по состоянию на 14:31 в области до сих пор объявлена воздушная тревога.

Около 15:00 комментарий по ситуации предоставили в Днепропетровской ОВА. Так, ее глава Сергей Лысак сообщил, о сбивании украинскими защитниками неба вражеских целей над Днепровским районом.

В небе над Днепровским районом сбили 2 вражеские ракеты. ПвК "Восток", спасибо,
написал Лысак.

Оккупанты ударили по Миргородскому району: детали

  • Около 18:30 10 июня в Миргороде на Полтавщине раздался звук взрыва. Перед этим в области была воздушная тревога, связанная с угрозой баллистики.
  • Уже в 18:47 в мониторинговых каналах писали о скоростной цели в направлении Полтавщины, ориентировочно Миргород. А через минуту стало известно, что в городе прогремел повторный взрыв.
  • Впоследствии глава Полтавской ОВА подтвердил, что враг снова атаковал область. Согласно его словам, по предварительной информации пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.
Автор: Ірина Марціяш