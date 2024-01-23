В Днепре слышали звук взрыва, ПВО уничтожила ракету Х-59

Днем 23 января во время масштабной воздушной тревоги жители Днепра слышали взрыв. Что известно – расскажет 24 Канал.

Во вторник, 23 января, тревога звучала несколько раз, киевляне слышали ее трижды. 24 Канал собирает актуальную информацию о тревогах в этом материале, будьте в курсе новостей.

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В Днепре прогремел взрыв днем 23 января

Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного" в 16:08. Ранее в 16:01 в Воздушных силах сообщили о ракете на Днепр.

Мониторинговые каналы уточнили, что это, вероятно, была Х-59. Цель прекратила существование в пределах района, то есть ее сбила ПВО. В пабликах напоминают, что ракетная опасность продолжается до отбоя.

В полпятого в Воздушном командовании "Восток" сообщили, что в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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