В Днепре слышали звук взрыва, ПВО уничтожила ракету Х-59
Днем 23 января во время масштабной воздушной тревоги жители Днепра слышали взрыв. Что известно – расскажет 24 Канал.
Во вторник, 23 января, тревога звучала несколько раз, киевляне слышали ее трижды. 24 Канал собирает актуальную информацию о тревогах в этом материале, будьте в курсе новостей.
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В Днепре прогремел взрыв днем 23 января
Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного" в 16:08. Ранее в 16:01 в Воздушных силах сообщили о ракете на Днепр.
Мониторинговые каналы уточнили, что это, вероятно, была Х-59. Цель прекратила существование в пределах района, то есть ее сбила ПВО. В пабликах напоминают, что ракетная опасность продолжается до отбоя.
В полпятого в Воздушном командовании "Восток" сообщили, что в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Тревогу по всей Украине объявили в 14:49 из-за взлета самолета МиГ с аэродрома "Саваслейка". Находитесь в укрытиях!
Утром Россия атаковала Киев, Харьков и Павлгоград
- Уже в шесть утра украинцы проснулись от сигнала тревоги – Россия в очередной раз массированно атаковала наше государство. Появляются новые детали атаки, становится все больше пострадавших, к сожалению, много погибших.
- Распространяются очень страшные фотографии из Харькова, где люди смотрят, как догорает их дом. Оккупанты попали по жилому дому, целый подъезд сложился буквально за несколько минут. У некоторых людей от имущества остался только унитаз.
- А в Киеве снова обстреляли Соломенский район. Муж рассказал, что жена попала в реанимацию, их коты задохнулись угарным газом. На момент атаки его не было дома.