У вівторок 23 січня тривога лунала декілька разів, кияни чули її тричі. 24 Канал збирає актуальну інформацію про тривоги в цьому матеріалі, будьте в курсі новин.

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У Дніпрі пролунав вибух удень 23 січня

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного" о 16:08. Раніше, о 16:01, у Повітряних силах повідомили про ракету на Дніпро.

Моніторингові канали уточнили, що це, можливо, була Х-59. Ціль припинила існування в межах району, тобто її збила ППО. Утім, у пабліках нагадують, що ракетна небезпека триває до відбою.

Тривогу по всій Україні оголосили о 14:49 через зліт літака МіГ з аеродрому "Саваслейка". Перебувайте в укриттях!

Зранку Росія атакувала Київ, Харків і Павлгоград