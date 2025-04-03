В Днепре слышны взрывы: что известно о тревоге в городе
- В Днепре 3 апреля поздно вечером были слышны взрывы, в городе объявили тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.
- Воздушные силы предупредили о движении дронов с севера и юга в направлении города, тревога в области была объявлена в 21:59 3 апреля.
В Днепре поздно вечером 3 апреля прогремели взрывы. В городе была объявлена тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о взрывах в Днепре
Тревогу в Днепропетровской области объявили в 21:59 3 апреля. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов".
БПЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный,
– писали военные.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что БпЛА на юге и юго-востоке Днепропетровской области держат курс на север и северо-западное направление.
Взрывы в городе получи в 23:53. Об этом написали корреспонденты Общественного.
"В Днепре слышны звуки взрывов", – писали журналисты.
Уже в 00:00 4 апреля Воздушные силы предупредили жителей Днепра, что в направлении города вражеские ударные БПЛА движутся с севера и юга.
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