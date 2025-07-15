В Днепре слышали взрывы

Поздно вечером 15 июля в Днепре прогремели взрывы. 24 Канал собирает детали.

Россияне атакуют Украину “Шахедами". На момент публикации новости тревога охватила половину областей, кроме части Черкасской области.

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Что известно о взрывах в Днепре 15 июля?

О том, что в Днепре громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 22:55.

Воздушные силы информировали, что на город движутся несколько дронов. Мониторинговые каналы тоже писали, что "Шахеды" летят на Днепропетровщину.

Пока не известно, есть ли последствия обстрела Днепра.

Еще есть угроза баллистики из Крыма, из-за чего объявили тревогу в Киеве и нескольких областях. На Киевщине по "Шахедам" работала ПВО.

Кроме этого, прогремели взрывы в Кривом Роге и Харькове.

Где сейчас тревога в Украине

24 Канал оперативно пишет в своем телеграм-канале о взрывах в Украине и их последствиях.

Россия в очередной раз демонстрирует, что не хочет мира. Иностранные СМИ указывают, что Путин не испугался слов Трампа о пошлинах, и стремится воевать и дальше.