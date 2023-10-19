В Днепре сообщили о звуках взрывов: начался пожар
19 октября прогремели мощные взрывы в Днепре. Сейчас в городе и регионе звучит воздушная тревога.
В Воздушных силах попросили жителей Днепра и Запорожья находиться в укрытиях. Об этом информирует 24 Канал.
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Мощные взрывы в Днепре
Очевидцы заявили о нескольких громких взрывах в Днепре. Они раздались во время воздушной тревоги.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал находиться в безопасных местах.
Днепр! Будьте в безопасности. Не игнорируйте тревогу. Угроза сохраняется,
– написал он.
После взрывов в Днепре поднялся столб дыма. Вся информация сейчас выясняется.
Кроме того, взрывы также прогремели в Запорожье. До этого мониторинговые группы сообщали об угрозе баллистического вооружения.
"Были пуски 2 ракет, предварительно Искандер-М", – утверждают паблики.
Тревога в ряде областей / Карта
В 13:08 в областях объявили отбой воздушной тревоги.
Новые подробности взрыва в Днепре
В ОВА сообщили о взрыве в Днепровском районе. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
"Все детали выясняем. А пока еще раз прошу – сохраняйте информационную тишину. Никаких сообщений, фото или видео. Это и ваша собственная безопасность", – подчеркнул глава ОВА Сергей Лысак.
Прошлый массированный обстрел Днепра: что известно
- 18 октября Россия ударила по Обуховке возле Днепра. Сообщалось, что в Днепровском районе четверо пострадавших. Это женщины – 56, 65 и 75 лет и 35-летний мужчина. Трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
- В результате удара погибла 31-летняя женщина. Повреждены 8 частных домов, авто, газопровод.
- Позже сообщили, что из-за ракетного удара по Обуховке уничтожен 1 дом и 21 – поврежден. Побиты 11 хозяйственных построек и 1 – разрушена.