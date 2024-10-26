Атака на Днепр: повреждена одна из важнейших больниц Украины, – имени Мечникова

Россия в ночь на 26 октября атаковала Днепр баллистикой. В результате ракетных обстрелов повреждена больница имени Мечникова.

Об этом заявил Владимир Зеленский в телеграме. Президент подчеркнул, речь идет об одной из важнейших больниц Украины.

Важно Это не обломки, а прямое попадание баллистической ракетой в дом, – Филатов об ударе России по Днепру

Ракетный удар по Днепру: повреждена больница имени Мечникова

Украинский лидер констатировал, что за прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельнитчине и другим нашим регионам.

В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины, – больница имени Мечникова, и обычные жилые дома. К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок,

– заявил Владимир Зеленский.

Заметим, в 11:22 председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что под завалами разбитого дома обнаружили тело. Это уже четвертая жертва этой российской атаки.

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Кстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.