В Днепре вспыхнул масштабный пожар: горел ангар с автобусами

В Днепре ночью на 6 января вспыхнул масштабный пожар. На месте работали пожарные.

Ночью в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Березинская Индустриального района Днепра. К счастью, обошлось без погибших или травмированных.

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Горел ангар

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник на территории частного предприятия в одноэтажном здании. Там были транспортные средства. Горело оборудование и автобусы внутри здания на площади в 600 квадратных метров.

Пожар произошел на Левобережном-3.



В Днепре масштабный пожар / Фото ГСЧС Днепропетровской области

Пожар был ликвидирован в 01:40.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

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К устранению возгорания привлечены 26 спасателей и 7 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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