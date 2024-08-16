В Днепре взрыв: враг ударил баллистикой

В Днепре утром 16 августа прогремел взрыв. Российская армия запустила баллистику.

О том, что на Днепр двигаются вражеские цели, стало известно в 10:43. Сразу после этого прогремел взрыв, передает 24 Канал.

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Куда летели баллистические цели

О баллистической угрозе сообщали в Воздушных силах.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога, с юго-восточного направления!

– написали там в 10:42.

Мониторинговые каналы сообщали о двух ракетах в направлении Днепра. После предупреждения о первой цели раздался взрыв, пишет Суспильное.

Вторая – летела на Полтаву, но в 10:45 сообщили, что она исчезла в пределах Днепропетровской области.

Вероятно, это были "Искандеры".

В то же время жителей Днепра предупреждают, что над городом замечен разведывательный БПЛА.

Пока тревога продолжается в большинстве областях. Находитесь в укрытиях до отбоев!

Где объявлена ​​тревога: смотрите на карте