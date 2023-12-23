В Днепре взрывы: оккупанты могли ударить ракетой Х-59

В Днепре раздались взрывы. Во второй раз за день в области объявили воздушную тревогу.

О взрывах в Днепре сообщили журналисты 24 Канала. Что известно в эту минуту, рассказываем дальше.

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Что известно о взрывах в Днепре

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Днем 23 декабря стало известно, что в Днепре прогремели взрывы. Ракета, которую запустили оккупанты, исчезла с радаров.

В Днепропетровском областном совете сообщили об успешной работе ПВО. Вражескую ракету сбили в Днепровском районе города.

В то же время, воздушная тревога продолжается из-за активности стратегической авиации врага. Призываем не игнорировать угрозу, а находиться в укрытиях. Также жизнь может сохранить соблюдение правила двух стен. Обычная осторожность может очень помочь.

Оккупанты кроют Днепропетровщину огнем