Враг атаковал ракетами Днепр: над городом сбили 2 ракеты

24 января российские военные запустили ракету Х-59 по Днепру. В городе раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что обломки упали на предприятие.

Журналисты 24 Канала в 13:49 сообщили о том, что в городе раздались взрывы. До этого была информация о том, что на Днепр летела ракета Х-59.

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Что известно о взрывах в Днепре

Собственно, в 13:49 написали, что на Днепр летит ракета. Мониторинговые каналы заметили, что речь идет о ракете Х-59. Обратим внимание, что в тот момент по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Она была связана со взлетом МиГ-31К.

Х-59 "Овод" – советская высокоточная авиационная ракета класса "воздух – поверхность". Она среднего радиуса действия – до 290 километров. И предназначена она для того, чтобы бить по наземным и надводным объектам, прикрытым ПВО.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что защитники из ВдК "Восток" уничтожили 2 ракеты. Их сбили над Днепровским районом.

Обломки упали на предприятие

Известно, что обломки упали на одно из предприятий в Днепре. Ранение получил 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также имеются повреждения здания и техники.

Россияне вечером атаковали Харьков

23 января российские военные атаковали Харьков. Предварительно, враг нанес удар по городу ракетами типа С-300 из Белгородской области.

Как отмечают в полиции, около 22:00 оккупанты в третий раз за день атаковали Киевский район Харькова. Кроме того, зафиксировали попадания в Холодногорском районе.

Известно, что повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура, а также научное учреждение. По состоянию на 00:00 24 января было известно, что за помощью обратились 9 мирных жителей. Среди пострадавших – 4-летний ребенок, говорят правоохранители.

Это центральная часть, и очень много харьковчан всегда здесь находятся. Это ужасно, когда российский агрессор бьет по гражданским объектам, они ведь тоже понимают, что это центральная часть, что это гражданские объекты,

– прокомментировал "Суспильному" мэр Харькова Игорь Терехов.

Руководитель областной прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков, общаясь с журналистами, высказал предположение, что "таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова". Чтобы жители покинули город.