В Днепропетровской области раздавались взрывы: в ОВА рассказали, где сбили ракету

В Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что оккупанты атаковали ракетами.

Воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили в 16:39 24 апреля 2024 года. Наши военные предупредили о ракетной опасности ориентировочно в 16:47 24 апреля.

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Что известно о взрывах в Днепропетровской области

Скоростная цель на Днепр!

– предупредили в Воздушных силах ВСУ в 16:50.

В телеграм-каналах сообщили, что в регионе работала ПВО. Перед этим написали о звуке взрывов.

Уже в 17:02 24 апреля в регионе объявили об отбое воздушной тревоги.

Над регионом сбили ракету

Наши сбили над Синельниковским районом ракету,

– заявили в Днепропетровской ОВА.

Воздушное командование "Восток" рассказало, что они сбили в Синельниковском районе управляемую авиационную ракету Х-69.

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