Жительница Днепра купила IP-камеру для наведения российских ударов, – СБУ
Контрразведка СБУ разоблачила в Днепре местную жительницу, которая собирала для российских спецслужб координаты складов с топливом и объектов военной логистики. Для слежения за ними женщина даже приобрела IP-камеру, которую планировала установить в собственном автомобиле.
Об этом сообщает Служба безопасности.
Как жительница Днепра работала на оккупантов?
По заданию ФСБ агентка разведывала места хранения горюче-смазочных материалов, а также объекты, где обслуживают и ремонтируют военную технику.
Полученные данные должны были помочь российским военным наводить на цели ударные реактивные дроны.
Женщина объезжала Днепр и прилегающие районы на собственном автомобиле, ища потенциальные цели.
Она фотографировала технические помещения, возле которых замечала автомобили украинских военных, а также фиксировала другие объекты на смартфон.
Впоследствии агентка приобрела IP-камеру, чтобы установить ее в машине и вести видеонаблюдение, а затем передавать записи российским кураторам.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали дома. В ходе обысков изъяли камеру, планшет и четыре смартфона, с помощью которых женщина собирала информацию и поддерживала связь с ФСБ.
Как выяснило следствие, российские спецслужбы завербовали женщину через ее мать, проживающую на временно оккупированной территории Донецкой области.
Для общения с куратором они использовали анонимный чат в мессенджере.
Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Местная жительница помогала оккупантам наносить удары по Днепру / Фото СБУ
Что было известно ранее?
Напомним, в Одессе задержали бывшего моряка за сотрудничество с ФСБ . Мужчина ездил по городу на велосипеде и фиксировал позиции ПВО для ударов российских беспилотников.
Также сообщалось о задержание корректорши в Сумах. Она за денежное вознаграждение передавала оккупантам координаты блокпостов и техники Сил обороны.