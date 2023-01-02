Пару минут наслаждения салютом могут обернуться годами заключения: в Днепре задержан нарушитель

В Украине военное положение длится уже довольно длительное время, из-за которого действует определенный перечень запретов. Один из них, в частности, касается продажи и использования пиротехнических средств.

Однако, к сожалению, не все понимают причин такого запрета и последствий его нарушения. Так, в новогоднюю ночь, несмотря на запрет, некоторые украинцы не удержались от запуска салютов.

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11 нарушений запрета в Днепре

По данным начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Владимира Богониса, в этом году украинцы в целом сознательно подошли к празднованию Нового года, так что правонарушений было мало. Однако более 10 таких случаев использования пиротехники зафиксировали.

Первый нарушитель за использование салютов уже задержан. Так, по словам Владимира Богониса, мужчину задержали за то, что он, будучи под хмельком, запускал фейерверки с собственного балкона.

По данным СМИ, случилось это на Тополе. Теперь нарушителя могут привлечь к ответственности за хулиганство, а это угрожает:

штрафом в несколько сотен гривен,

или лишением свободы до 5 лет.

Поэтому хочу призвать всех, у кого еще петарды остались, и есть желание пострелять – не делайте этого, поскольку полиция Днепропетровской области работает и сегодня, и завтра и будет до Рождества в усиленном режиме. А это фактически 615 полицейских нарядов, вместе с Национальной гвардией, вместе с представителями ГСЧС,

– сказал Владимир Богонис.

Хулиганов задерживали и в других городах

Ранее стало известно, что также нарушали запрет в Киеве и Виннице. Оба хулигана в этих городах также задержаны, и им также грозит лишение свободы за нарушение закона.

Так, в столице Украины около полуночи поступило несколько сообщений от граждан о том, что в жилом дворе в Подольском районе неизвестные запускают салюты.

В Виннице же сообщение о нарушении запрета на использование пиротехники поступило 1 января около 00:30.

Запрет использования пиротехники