В Павлограде на Днепропетровщине слышали взрывы: в области была угроза баллистики

Враг продолжает атаковать города нашего государства, подвергая опасности гражданское население. В частности, взрывы слышали жители Днепропетровской области.

В среду вечером, 18 октября, воздушная тревога раздалась в восточных и южных областях. Впоследствии появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно об опасности

Собственно, около 21:00 объявления об опасности слышали жители Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Сумской областей. К тому моменту тревога уже была объявлена в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.



Где слышали воздушную тревогу / Ситуация на 21:00, 18 октября

После оглашения тревоги в Воздушных силах ВСУ предупредили, что существует угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

Угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей,

– говорится в сообщении.

Около 21:05 появилось сообщение от одного из днепропетровских телегерам-каналов о том, что в регионе местные жители слышали звуки взрывов.

Уже в 21:23 глава ОВА Сергей Лысак проинформировал, что зафиксированы взрывы именно в Павлограде, и призвал соблюдать информационную гигиену.

Враг продолжает террор

Вечером 18 октября взрывы слышали жители Николаевской области. Мэр областного центра уточнил, что было шумно далеко за пределами города. Воздушные силы также предупреждали об угрозе баллистики.

Кроме того, местные телеграм-каналы сообщали около 21:15 о взрывах в Харьковской области. Официальной информации по состоянию на то время не было от власти.

В Генштабе в свежей сводке отмечали, что противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора и атакует как военные, так и гражданские объекты.

В частности, 18 октября оккупанты обстреляли ракетами Харьков, Запорожье и Обуховку Днепропетровской области. В результате пострадали люди и инфраструктура.

Около 21:58 раздался отбой воздушной тревоги. Также было объявлено об отбое баллистической угрозы.