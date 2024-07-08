Россия повторно обстреляла Киев: в Днепровском районе поврежден медцентр, есть жертвы
Источник:КГВА
Оккупанты ударили по Киеву ракетами. Снаряды попали по многоэтажному зданию медицинского учреждения в Днепровском районе города.
Утром в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу, связанную с угрозой баллистики. Во время первой атаки россияне попали по детской больнице "Охматдет" в Шевченковском районе. А второй раз враг попал по медцентру в Днепровском районе.
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Россия ударила по медцентру
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в Днепровском районе произошло падение обломков на многоэтажное здание медцентра.
Предварительно четыре человека погибли, еще трое травмированы. Здание частично разрушено. Продолжается разбор завалов и поиск людей.
Напомним, что около 10 утра враг начал атаковать Украину ракетами. Значительную часть боеприпасов противник направил в столицу. В Киеве раздавалось несколько взрывов. Известно о прилетах в 7 районах.
- В Соломенском районе повреждены 2 этажа многоэтажного здания, разрушение на площади 1500 м.кв., 7 человек погибли. В здании возник пожар, который уже ликвидирован. Продолжается разбор завалов.
- В Голосеевском – повреждены гаражи, горят автомобили;
- В Дарницком районе поврежден частный дом одна женщина получила ранения;
- В Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.
- В Деснянском районе возгорание дома.
- В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть значительные разрушения. Происходит разбор завалов. Также в районе поврежден многоэтажный жилой дом – разрушение здания с 1 по 3 этажа.