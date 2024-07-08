Россия повторно обстреляла Киев: в Днепровском районе поврежден медцентр, есть жертвы

Оккупанты ударили по Киеву ракетами. Снаряды попали по многоэтажному зданию медицинского учреждения в Днепровском районе города.

Утром в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу, связанную с угрозой баллистики. Во время первой атаки россияне попали по детской больнице "Охматдет" в Шевченковском районе. А второй раз враг попал по медцентру в Днепровском районе.

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Россия ударила по медцентру

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в Днепровском районе произошло падение обломков на многоэтажное здание медцентра.

Предварительно четыре человека погибли, еще трое травмированы. Здание частично разрушено. Продолжается разбор завалов и поиск людей.

Напомним, что около 10 утра враг начал атаковать Украину ракетами. Значительную часть боеприпасов противник направил в столицу. В Киеве раздавалось несколько взрывов. Известно о прилетах в 7 районах.