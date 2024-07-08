Россия повторно обстреляла Киев: в Днепровском районе поврежден медцентр, есть жертвы

8 июля 2024, 13:50
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КГВА

Оккупанты ударили по Киеву ракетами. Снаряды попали по многоэтажному зданию медицинского учреждения в Днепровском районе города.

Утром в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу, связанную с угрозой баллистики. Во время первой атаки россияне попали по детской больнице "Охматдет" в Шевченковском районе. А второй раз враг попал по медцентру в Днепровском районе.

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Россия ударила по медцентру

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в Днепровском районе произошло падение обломков на многоэтажное здание медцентра.

Предварительно четыре человека погибли, еще трое травмированы. Здание частично разрушено. Продолжается разбор завалов и поиск людей.

Напомним, что около 10 утра враг начал атаковать Украину ракетами. Значительную часть боеприпасов противник направил в столицу. В Киеве раздавалось несколько взрывов. Известно о прилетах в 7 районах.

  • В Соломенском районе повреждены 2 этажа многоэтажного здания, разрушение на площади 1500 м.кв., 7 человек погибли. В здании возник пожар, который уже ликвидирован. Продолжается разбор завалов.
  • В Голосеевском – повреждены гаражи, горят автомобили;
  • В Дарницком районе поврежден частный дом одна женщина получила ранения;
  • В Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.
  • В Деснянском районе возгорание дома.
  • В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть значительные разрушения. Происходит разбор завалов. Также в районе поврежден многоэтажный жилой дом – разрушение здания с 1 по 3 этажа.

Автор: Анастасія Колеснікова