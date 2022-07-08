В Днестровском водохранилище дайверы обнаружили российскую ракету: лежала на глубине 20 метров

В Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

Новость сообщил Сергей Осачук – глава Черновицкой ОВА. Никаких деталей пока не раскрывают.

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На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы обнаружили вражескую ракету,

– говорится в сообщении.

В Днестровском водохранилище нашли вражескую ракету: смотрите видео

Украине угрожают "Калибры"

Оперативное командование "Юг" 7 июля сообщило, что Россия увеличила количество ракетных носителей в Черном море. Зафиксировали уже 5 ракетных кораблей и 2 подлодки. Кроме того, в Черном море дислоцируется большой десантный корабль

По данным ОК "Юг", на ракетных носителях – 48 ракет "Калибр". Угроза ракетных ударов по территории Украины остается. Людей просят соблюдать правила безопасности. Морская десантная операция считается маловероятной. Однако угроза есть.

Обратите внимание – потери врага по состоянию на 8 июля: смотрите видео

Украинцы напоминают, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда сообщают о воздушной тревоге, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое. Доверять следует только информации из официальных источников.