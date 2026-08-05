Об этом рассказала глава округа Домоедово Евгения Хрусталева.

Какова ситуация в Подмосковье?

Хрусталева сообщила, что после атаки беспилотников и тушения пожара в индустриальном парке "Южные Ворота" произошла утечка химических веществ. По ее словам, на очистных сооружениях скопилась загрязненная вода, в которую добавили специальные бактерии для нейтрализации опасных соединений и пенообразователи. Если этот метод окажется эффективным, его планируют применить и для очистки пострадавших водоемов.

Она также отметила, что для предотвращения попадания загрязненной воды в ливневую канализацию вокруг здания насыпали песчаный вал, а ближайшие ливнестоки перекрыли.

Местных жителей призвали временно воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды для хозяйственных нужд.

В то же время, по словам чиновницы, водопроводная вода якобы соответствует санитарным нормам и остается безопасной для использования.

Отметим, что о пожаре в промышленном комплексе "Южные Ворота" в Домодедово сообщалось еще 20 июля.

Проблемы россиян из-за войны: последние новости

Российский бизнес все сильнее страдает от экономического спада, роста налоговой нагрузки и усиления административного давления. По данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка, в 2026 году резко возросло количество компаний, добровольно прекращающих деятельность из-за экономических трудностей.

Одновременно сокращается количество новых регистраций бизнеса, что свидетельствует о первом полноценном демографическом кризисе предпринимательства. Наибольшее сокращение наблюдается в сфере торговли, строительства и обрабатывающей промышленности.

Параллельно россияне массово снимают средства с банковских счетов. За последние шесть месяцев объем наличных, выведенных из финансовой системы, превысил 2,5 триллиона рублей, а июль стал рекордным по темпам оттока. Политолог Артем Бронжуков пояснил, что такое поведение населения является реакцией на тревожные заявления российских чиновников о состоянии экономики, которые в последнее время звучат все чаще.