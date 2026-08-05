Про таке розповіла глава округу Домоєдово Євгенія Хрустальова.

Яка ситуація у Підмосков'ї?

Хрустальова повідомила, що після атаки безпілотників і гасіння пожежі в індустріальному парку "Південні Ворота" стався витік хімічних речовин. За її словами, на очисних спорудах накопичилася забруднена вода, до якої додали спеціальні бактерії для нейтралізації небезпечних сполук і піноутворювачі. Якщо цей метод виявиться ефективним, його планують застосувати й для очищення постраждалих водойм.

Вона також зазначила, що для запобігання потраплянню забрудненої води до зливової каналізації навколо будівлі насипали піщаний вал, а найближчі зливостоки перекрили.

Місцевих жителів закликали тимчасово утриматися від купання, риболовлі та використання річкової води для господарських потреб.

Водночас, за словами посадовиці, водопровідна вода нібито відповідає санітарним нормам і залишається безпечною для використання.

Зазначимо, що про пожежу в індустріальному комплексі "Південні Ворота" в Домодєдово повідомлялося ще 20 липня.

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